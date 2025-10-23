Россиянам посоветовали покупать технику до середины декабря из-за роста НДС

Россиянам стоит приобрести новые гаджеты, электронику и крупную бытовую технику не позднее середины декабря, так как уже с января их стоимость может вырасти на 5-8%. Об этом в интервью aif.ru рассказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.

По словам эксперта, в последние годы цены на технику оставались относительно стабильными и, как правило, повышаются только после новогодних праздников. Наиболее выгодные покупки, уточнила она, можно сделать во время крупных распродаж, например, в период «черной пятницы» в ноябре. Кроме того, в конце года магазины часто снижают цены на залежавшиеся товары, чтобы освободить склады.