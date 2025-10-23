Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты вечером 23 октября якобы нарушили воздушное пространство страны.
Глава государства назвал произошедшее «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы». По словам Науседы, инцидент подтверждает необходимость укрепления европейской системы противовоздушной обороны и повышения ее готовности к потенциальным угрозам, отмечает RT.
Президент добавил, что министерство иностранных дел Литвы намерено вызвать российских дипломатов для выражения официального протеста. По его словам, Вильнюс расценивает действия Москвы как «безрассудные и опасные».
Российская сторона пока не комментировала заявления литовских властей. Ранее Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что все полеты российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
- Мясников и Альтштейн дали россиянам советы по защите от гриппа
- Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине
- «Не МВД, а Росгвардия»: Полиция и общественники поспорили о контроле над мигрантами
- «Не до красоты»: Как экономика и технологии сократили клиентуру ногтевых студий
- Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе
- Родители назвали позором ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России
- Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью
- Умер участник британского дуэта Soft Cell Дэвид Болл
- Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru