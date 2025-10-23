Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Президент добавил, что министерство иностранных дел Литвы намерено вызвать российских дипломатов для выражения официального протеста. По его словам, Вильнюс расценивает действия Москвы как «безрассудные и опасные».

Российская сторона пока не комментировала заявления литовских властей. Ранее Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что все полеты российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами, передает «Радиоточка НСН».

