Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа

Индия уменьшила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Вашингтоне.

По ее словам, индийская сторона пошла на этот шаг в ответ на обращение американского лидера, который также призвал союзников в Европе прекратить покупку российской нефти. Левитт отметила, что подобные меры рассматриваются Белым домом как способ усилить экономическое давление на Москву.

Нефть дырочку найдёт: Россия продолжит поставки в Индию, несмотря на США

Представитель администрации также заявила, что, по данным США, Китай начал сокращать импорт нефти из России. В Вашингтоне считают, что уменьшение поставок углеводородов из России ослабит её позиции на мировом энергетическом рынке.

Москва, в свою очередь, ранее заявляла, что переориентировала экспорт нефти на страны Азии и Ближнего Востока и сохраняет стабильные поставки, несмотря на западные ограничения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
