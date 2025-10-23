Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа

Индия уменьшила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Вашингтоне.

По ее словам, индийская сторона пошла на этот шаг в ответ на обращение американского лидера, который также призвал союзников в Европе прекратить покупку российской нефти. Левитт отметила, что подобные меры рассматриваются Белым домом как способ усилить экономическое давление на Москву.