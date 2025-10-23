Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа
Индия уменьшила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Вашингтоне.
По ее словам, индийская сторона пошла на этот шаг в ответ на обращение американского лидера, который также призвал союзников в Европе прекратить покупку российской нефти. Левитт отметила, что подобные меры рассматриваются Белым домом как способ усилить экономическое давление на Москву.
Представитель администрации также заявила, что, по данным США, Китай начал сокращать импорт нефти из России. В Вашингтоне считают, что уменьшение поставок углеводородов из России ослабит её позиции на мировом энергетическом рынке.
Москва, в свою очередь, ранее заявляла, что переориентировала экспорт нефти на страны Азии и Ближнего Востока и сохраняет стабильные поставки, несмотря на западные ограничения, передает «Радиоточка НСН».
