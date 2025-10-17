Ограничения на работу мигрантов назвали бессмысленными
17 октября 202514:08
Ярослав Харитонов
Трудовые ограничения не распространяются на большинство мигрантов, так как у многих уже есть паспорта РФ, заявил в пресс-центре НСН Вадим Коженов.
Ограничивать труд мигрантов в различных сферах экономики бессмысленно, так как у них уже есть паспорта РФ или на них не распространяются запреты, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Россия является частью Евразийского экономического союза, куда входят еще и Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. На мигрантов из этих стран ограничения не действуют. В такси у нас работают, в основном, киргизы, поэтому даже после введения запретов, они продолжают трудиться там. В Калуге мигрантам не разрешили еще и работу в общепите, и там просто появились объявления о поиске сотрудников с российским гражданством. Даже если заменяют кого-то на граждан РФ, следует помнить, что пять миллионов мигрантов уже получили паспорта. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы заменить мигрантов на граждан», — объяснил он.
Ранее Коженов в пресс-центре НСН осудил депутатов за строгие требования к знаниям русского языка для детей-мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
- Ограничения на работу мигрантов назвали бессмысленными
- В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Путину и Лаврову въезд в ЕС
- Лучше штраф: Россия потратила миллиард рублей на депортацию мигрантов
- Путин провел телефоный разговор с Орбаном
- Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель
- Десятки миллиардов: Сколько регионы зарабатывают на мигрантах
- Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru