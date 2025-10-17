Ограничения на работу мигрантов назвали бессмысленными

Трудовые ограничения не распространяются на большинство мигрантов, так как у многих уже есть паспорта РФ, заявил в пресс-центре НСН Вадим Коженов.

Ограничивать труд мигрантов в различных сферах экономики бессмысленно, так как у них уже есть паспорта РФ или на них не распространяются запреты, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

В Госдуме рассказали, как наведут порядок в миграционной политике
«Россия является частью Евразийского экономического союза, куда входят еще и Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. На мигрантов из этих стран ограничения не действуют. В такси у нас работают, в основном, киргизы, поэтому даже после введения запретов, они продолжают трудиться там. В Калуге мигрантам не разрешили еще и работу в общепите, и там просто появились объявления о поиске сотрудников с российским гражданством. Даже если заменяют кого-то на граждан РФ, следует помнить, что пять миллионов мигрантов уже получили паспорта. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы заменить мигрантов на граждан», — объяснил он.

Ранее Коженов в пресс-центре НСН осудил депутатов за строгие требования к знаниям русского языка для детей-мигрантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Евразийский Экономический СоюзГраницаМиграция

Горячие новости

Все новости

партнеры