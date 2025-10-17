Лучше штраф: Россия потратила миллиард рублей на депортацию мигрантов
17 октября 202513:56
Ярослав Харитонов
Выдворение мигрантов обходится в слишком дорогую сумму, лучше следовать в этом вопросе примеру других стран, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
Опыт других стран подсказывает, что мигрантов надо штрафовать или сажать в тюрьму, но не выгонять из России, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«У нас нет нелегалов, может быть, максимум пять человек, которые заблудились на границе. Основная масса людей приезжает через пограничный контроль. В Москве и области идет сейчас прекрасный эксперимент. Все мигранты должны быть зарегистрированы по месту своего сна и отдыха. С 1 сентября действует приложение “Амина”, которая отслеживает геолокацию, а мигранты в нем указывают честный адрес. Есть сложности, но они позволяют точно знать, где находятся эти люди. Уходят в прошлое регистрации по каким-то “левым” документам. Это прекрасный шаг в цивилизацию. Если доработать еще пару моментов, то мигрантов, нарушающих правовой режим, будет крайне мало, а борьба с ними станет легкой», — подчеркнул он.
Коженов добавил, что государство проще оставлять правонарушителей в тюрьмах или брать с них деньги.
«У нас каждый год огромное количество людей попадает в списки. Они не смогут долгие годы въехать в Россию. Мы потратили миллиард рублей на депортации мигрантов в прошлом году. Лучше было бы их оштрафовать, заработать два миллиарда. Зачем выгонять, когда можно взять с человека деньги? Он пойдет дальше работать, а вместо этого выгнали 85 тысяч человек. Нарушил — заплати, а если совсем злобный он, то есть Уголовный кодекс. Такая система в ОАЭ: либо штраф, либо срок, но никого не выгоняют», — указал он.
Ранее Коженов рассказал НСН, сколько денег мигранты приносят России.
