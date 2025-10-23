Военный аналитик усомнился в готовности Швеции вооружить Украину Gripen
Украина не сможет получить 150 истребителей четвертого поколения Gripen даже в течение трех лет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, шведская сторона делает обещания, не имеющие под собой реальной основы, поскольку страна не располагает таким количеством самолетов и не сможет обеспечить их производство в указанные сроки.
Дандыкин отметил, что, по его наблюдениям, Стокгольм осознает невозможность таких поставок. Эксперт назвал подобные заявления «вилами по воде писанными» и попыткой заглянуть в неопределенное будущее.
Аналитик также подчеркнул, что самолет Gripen является современным истребителем, который не уступает американскому F-16. При этом он выразил мнение, что оборонная промышленность Швеции ослабнет после вступления страны в НАТО, поскольку Соединенные Штаты будут оказывать значительное влияние на ее развитие, передает «Радиоточка НСН».
