Военный аналитик усомнился в готовности Швеции вооружить Украину Gripen

Украина не сможет получить 150 истребителей четвертого поколения Gripen даже в течение трех лет, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, шведская сторона делает обещания, не имеющие под собой реальной основы, поскольку страна не располагает таким количеством самолетов и не сможет обеспечить их производство в указанные сроки.

Швеция намерена продать Украине до 150 истребителей Gripen E

Дандыкин отметил, что, по его наблюдениям, Стокгольм осознает невозможность таких поставок. Эксперт назвал подобные заявления «вилами по воде писанными» и попыткой заглянуть в неопределенное будущее.

Аналитик также подчеркнул, что самолет Gripen является современным истребителем, который не уступает американскому F-16. При этом он выразил мнение, что оборонная промышленность Швеции ослабнет после вступления страны в НАТО, поскольку Соединенные Штаты будут оказывать значительное влияние на ее развитие, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
