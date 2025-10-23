Политолог допустил усиление конфронтации между Москвой и Вашингтоном

Отмена встречи президентов России и США в Будапеште и введение санкций против российских нефтяных компаний могут привести либо к временному обострению, либо к затяжной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев, сообщает «ФедералПресс».

По его словам, первый сценарий предполагает, что Дональд Трамп усиливает свою переговорную позицию. В этом случае через некоторое время возможен возврат к диалогу, когда американская сторона вновь заговорит о необходимости договоренностей.