Политолог допустил усиление конфронтации между Москвой и Вашингтоном

Отмена встречи президентов России и США в Будапеште и введение санкций против российских нефтяных компаний могут привести либо к временному обострению, либо к затяжной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев, сообщает «ФедералПресс».

По его словам, первый сценарий предполагает, что Дональд Трамп усиливает свою переговорную позицию. В этом случае через некоторое время возможен возврат к диалогу, когда американская сторона вновь заговорит о необходимости договоренностей.

Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине

Второй сценарий, по мнению Журавлева, связан с тем, что стороны не смогли согласовать позиции по украинскому конфликту. Трамп, как считает аналитик, видит в России источник кризиса, что делает переговоры практически невозможными. В таком случае, предположил он, США могут усилить поставки оружия Украине и расширить экономические ограничения, хотя реального ущерба для России они не принесут.

Эксперт допустил, что жесткая линия Белого дома может измениться, если Вашингтон убедится в неэффективности давления, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
