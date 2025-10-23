Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен темпом урегулирования украинского конфликта и считает, что ни Москва, ни Киев не проявляют достаточной заинтересованности в достижении мира. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава американской администрации «долгое время выражает разочарование» действиями обеих сторон. Трамп, подчеркнула Левитт, убежден, что урегулирование возможно лишь при взаимном стремлении к компромиссу и готовности к реальному диалогу, отмечает RT.

Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»

Представитель Белого дома также отметила, что встреча президента США с российским лидером Владимиром Путиным может состояться только в том случае, если она будет способствовать «ощутимому позитивному результату».

В последние недели Трамп не раз поднимал тему возможных переговоров с Москвой, заявляя, что его цель — добиться «скорейшего прекращения боевых действий». Однако конкретных договоренностей о встрече пока нет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
