Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен темпом урегулирования украинского конфликта и считает, что ни Москва, ни Киев не проявляют достаточной заинтересованности в достижении мира. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава американской администрации «долгое время выражает разочарование» действиями обеих сторон. Трамп, подчеркнула Левитт, убежден, что урегулирование возможно лишь при взаимном стремлении к компромиссу и готовности к реальному диалогу, отмечает RT.