Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп недоволен темпом урегулирования украинского конфликта и считает, что ни Москва, ни Киев не проявляют достаточной заинтересованности в достижении мира. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, глава американской администрации «долгое время выражает разочарование» действиями обеих сторон. Трамп, подчеркнула Левитт, убежден, что урегулирование возможно лишь при взаимном стремлении к компромиссу и готовности к реальному диалогу, отмечает RT.
Представитель Белого дома также отметила, что встреча президента США с российским лидером Владимиром Путиным может состояться только в том случае, если она будет способствовать «ощутимому позитивному результату».
В последние недели Трамп не раз поднимал тему возможных переговоров с Москвой, заявляя, что его цель — добиться «скорейшего прекращения боевых действий». Однако конкретных договоренностей о встрече пока нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп выразил недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине
- Полиция и общественники поспорили из-за будущего мигрантов
- «Не до красоты»: Как экономика и технологии сократили клиентуру ногтевых студий
- Правительство направит более 12 миллиардов рублей на развитие туризма на Кавказе
- Родители назвали позором ЕГЭ по духовно-нравственной культуре России
- Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью
- Умер участник британского дуэта Soft Cell Дэвид Болл
- Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
- Российский сериал «Фишер» признан лучшим на фестивале в Италии
- Макрон призвал усилить давление на Россию и поддержал новые санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru