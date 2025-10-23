Юрист объяснил, как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД
Если водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которого фактически не совершал, ему следует обратиться с жалобой в суд. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Специалист пояснил, что в подобных случаях можно подать жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд — в зависимости от способа фиксации предполагаемого нарушения.
Если нарушение зафиксировано камерой автоматической фотовидеофиксации, заявление подается в суд по месту установки камеры. В случае, когда постановление вынес сотрудник Госавтоинспекции, жалобу направляют в суд по адресу подразделения, оформившего документ.
Кроме того, по словам Воропаева, водитель может обратиться к начальнику того отдела, сотрудник которого выписал постановление, чтобы обжаловать штраф в административном порядке, передает «Радиоточка НСН».
