Юрист объяснил, как оспорить ошибочный штраф за нарушение ПДД

Если водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которого фактически не совершал, ему следует обратиться с жалобой в суд. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Специалист пояснил, что в подобных случаях можно подать жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд — в зависимости от способа фиксации предполагаемого нарушения.