Политики тоже кашляют. Кто уже переболел COVID-19?
НСН вспомнила мировых и российских политиков, перенесших главное заболевание года.
Даже самые высокие посты и имеющаяся на счетах солидная сумма не может стать защитой от коронавируса. Инфекция добирается до самых известных персонажей.
Сегодня стало известно, что COVID-19 заболели Дональд и Меланья Трамп. Первая пара Америки «подхватила» вирус от советницы главы Белого дома Хоуп Хикс.
Очень тяжело переболел британский премьер Борис Джонсон. Пару дней назад он заверил, что здоров как бык. Комментарий прозвучал на фоне обеспокоенности его коллеги по Консервативной партии о том, что он до сих пор не полностью излечился от COVID-19.
Перенес коронавирус и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Он находился в самоизоляции после того, как коронавирус был подтвержден у его советницы Ривки Палух.
Российская политическая элита тоже не оказалась застрахованной от нового вируса. Первым заболел премьер Михаил Мишустин. Он работал в удалённом режиме и больничный не брал.
«Что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», - заявил премьер.
По словам Мишустина, он вернулся к работе сразу после того, как почувствовал себя лучше. Он отметил роль врачей в выздоровлении.
Также коронавирусом болели министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Тяжелее переболел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга - фигуристка Татьяна Навка. Они были госпитализированы.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов заявил НСН, что от болезни не застрахован никто.
«Дмитрий Песков стал уже которым по счету чиновником федерального уровня, который заболел коронавирусом. До него заразились премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. У всех течение болезни нетяжёлое, но сам факт инфицирования напоминает нам, что никто не застрахован, и контакты по возможности надо сократить, использовать маску и почаще мыть руки. Альтернативы пока нет», — поделился своим мнением Сергей Малоземов.
Переболел и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он признался, что во время самоизоляции много времени проводил в библиотеке.
Коронавирус у зампредседателя правительства России, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева был диагностирован и подтверждён 12 августа. Из-за болезни полпред не смог принять Михаила Мишустина в ходе его рабочей поездке по Дальнему Востоку.
А вот сопровождавший премьер-министра, глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом,и почти сразу же улетел лечиться в Москву.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что Новак заразился из-за своей безответственности.
«Новак достаточно молодой человек. А коронавирусная инфекция для тяжелых случаев выбирает старшее поколение. Новаку ничего не угрожает. Но я бы посоветовал и ему, и другим членам правительства ответственнее относиться к рекомендациям, которые дают медики. У него такая возможность есть. Это элемент культуры. Он должен помнить, что каждый его день, потерянный на лечение, дорого стоит стране. И с этой точки зрения мы можем с него спросить!» - сказал Онищенко.
Коронавирус при этом унес жизни экс-главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, юмориста Анатолия Трушкина, настоятеля Богоявленского Кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина и бессменного ведущего передачи «Русское лото» Михаила Борисова.
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