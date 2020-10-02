Политики тоже кашляют. Кто уже переболел COVID-19?

Даже самые высокие посты и имеющаяся на счетах солидная сумма не может стать защитой от коронавируса. Инфекция добирается до самых известных персонажей.

Сегодня стало известно, что COVID-19 заболели Дональд и Меланья Трамп. Первая пара Америки «подхватила» вирус от советницы главы Белого дома Хоуп Хикс.

Очень тяжело переболел британский премьер Борис Джонсон. Пару дней назад он заверил, что здоров как бык. Комментарий прозвучал на фоне обеспокоенности его коллеги по Консервативной партии о том, что он до сих пор не полностью излечился от COVID-19.

Перенес коронавирус и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Он находился в самоизоляции после того, как коронавирус был подтвержден у его советницы Ривки Палух.

Российская политическая элита тоже не оказалась застрахованной от нового вируса. Первым заболел премьер Михаил Мишустин. Он работал в удалённом режиме и больничный не брал.

«Что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», - заявил премьер.

По словам Мишустина, он вернулся к работе сразу после того, как почувствовал себя лучше. Он отметил роль врачей в выздоровлении.