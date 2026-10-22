Союз театральных деятелей РФ переименовали в Российское театральное сообщество

Союз театральных деятелей (СТД) России переименовали в Российское театральное сообщество. Как сообщает ТАСС, новое название было утверждено на 10-м съезде организации.

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О переименовании объявил председатель СТД народный артист РФ Владимир Машков. Он же был переизбран на данный пост на ещё один пятилетний срок.

Кроме того, на съезде утвердили новый состав секретариата, а также новый устав, который предусматривает большую централизацию региональных отделений организации.

Ранее Машков выступил против практики подготовки актеров в непрофильных вузах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
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