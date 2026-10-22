Союз театральных деятелей РФ переименовали в Российское театральное сообщество
Союз театральных деятелей (СТД) России переименовали в Российское театральное сообщество. Как сообщает ТАСС, новое название было утверждено на 10-м съезде организации.
О переименовании объявил председатель СТД народный артист РФ Владимир Машков. Он же был переизбран на данный пост на ещё один пятилетний срок.
Кроме того, на съезде утвердили новый состав секретариата, а также новый устав, который предусматривает большую централизацию региональных отделений организации.
Ранее Машков выступил против практики подготовки актеров в непрофильных вузах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кирпич навсегда: Почему Apple заблокировала iPhone Duo россиян
- Егор Крид извинился за лонгслив с героем кинофильма «Иди и смотри»
- Новый iPhone Duo оценили в России в 330 тысяч рублей
- Власти Таиланда отложили введение налога на выезд из страны
- Союз театральных деятелей РФ переименовали в Российское театральное сообщество
- Космический переход: На что переключатся геймеры после закрытия BioWare
- В России на 30 дней увеличат максимальный срок больничного для ухода за ребёнком
- «Гонятся за деньгами»: Лисовец обвинил дизайнеров в хайпе на теме ВОВ
- Россия и США обсуждают проведение товарищеского матча футбольных сборных
- В МВД предупредили об отказе в выдаче загранпаспорта из-за обработанных ИИ фото