Новый iPhone Duo оценили в России в 330 тысяч рублей
Минимальная стоимость нового раскладного смартфона iPhone Duo, мировой старт продаж которого запланирован на 23 октября, в России составила 329 999 рублей.
В частности, приём предзаказов на новинку от компании Apple уже открыли DNS, MTS Shop, «М Видео», Wildberries и другие площадки. Некоторые из них обещают передать гаджет заказчикам уже 25 октября.
Что касается технических характеристик, то за минимальную цену покупатель получит iPhone Duo в белом цвете с памятью 256 гигабайт. Топовый вариант с двумя терабайтами памяти обойдётся в сумму от 450 до 500 тысяч рублей.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что вместо раскладного гаджета лучше отдельно приобрести смартфон и планшет, так как это дешевле, удобнее и «прикольнее».
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