Новый iPhone Duo оценили в России в 330 тысяч рублей

В частности, приём предзаказов на новинку от компании Apple уже открыли DNS, MTS Shop, «М Видео», Wildberries и другие площадки. Некоторые из них обещают передать гаджет заказчикам уже 25 октября.

Что касается технических характеристик, то за минимальную цену покупатель получит iPhone Duo в белом цвете с памятью 256 гигабайт. Топовый вариант с двумя терабайтами памяти обойдётся в сумму от 450 до 500 тысяч рублей.

Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что вместо раскладного гаджета лучше отдельно приобрести смартфон и планшет, так как это дешевле, удобнее и «прикольнее».

