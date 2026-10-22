Егор Крид извинился за лонгслив с героем кинофильма «Иди и смотри»
Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) извинился за то, что снялся в клипе на песню «Милый ублюдок» в лонгсливе с изображением главного героя кинофильма «Иди и смотри».
В вышедшей в 1985 году военной драме Элема Климова показаны преступления фашистов в отношении мирного населения на территории Белоруссии во время Великой отечественной войны. На указанном лонгсливе изображен герой ленты Флёр Гайшун, которому подрисовали татуировки и пирсинг, а также добавили надпись «Маркировка дистанции».
По словам Крида он не смотрел и не слышал о фильме «Иди и смотри» - он просто купил «дизайнерскую вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже».
«Никого обидеть не хотел... Никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал, просто надел белый лонг на клип», - написал он в своём Telegram-канале.
Исполнитель также добавил, что все кадры с данным лонгсливом в клипе «были заблюрены в срочном порядке».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что в произошедшем виноваты прежде всего производители этой продукции, а Крид виноват в том, что он ей пользуется и рекламирует.
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