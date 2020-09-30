В центре им. Гамалеи рассказали, кто не может быть переносчиком коронавируса
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал в каком случае человек не может быть переносчиком коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гинцбурга, если человек правильно привит и в его организме выработались антитела, он никогда не передаст инфекцию. Ученый отметил, что в случае отсутствия такой реакции организма инфекция может передаваться. Согласно его данным, в эту категорию попадают 5-10% людей.
Также Гинцбург отметил, что люди с хроническими болезнями должны с осторожностью относиться к вакцинации, поскольку может произойти обострение их заболеваний.
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