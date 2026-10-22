Власти Таиланда отложили введение налога на выезд из страны

Предполагалось, что размер налога составит 1000 таиландских бат (около 2,4 тысячи рублей). Взимать его планировали с целью стимуляции роста туристического рынка.

Ниттханапрапат отметил, что после обсуждения инициативы с департаментом доходов было решено отложить введение налога. По его словам, в конце 2026 года прогнозируется напряжённость в сфере туризма. И данный период станет «плохим моментом» для обременения туристов выездным налогом.

«Мы хотим, чтобы туризм продолжал развиваться... Туристы со всего мире хотят вернуться к нам в Таиланд, и мы хотим сохранить эту позитивную атмосферу», - заключил министр.

Ранее власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания иностранных туристов, включая россиян, с 60 до 30 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

