Власти Таиланда отложили введение налога на выезд из страны
Власти Таиланда отложили введение налога на выезд из страны авиационным транспортом. Об этом заявил глава Минфина Королевства Экнити Ниттханапрапат.
Предполагалось, что размер налога составит 1000 таиландских бат (около 2,4 тысячи рублей). Взимать его планировали с целью стимуляции роста туристического рынка.
Ниттханапрапат отметил, что после обсуждения инициативы с департаментом доходов было решено отложить введение налога. По его словам, в конце 2026 года прогнозируется напряжённость в сфере туризма. И данный период станет «плохим моментом» для обременения туристов выездным налогом.
«Мы хотим, чтобы туризм продолжал развиваться... Туристы со всего мире хотят вернуться к нам в Таиланд, и мы хотим сохранить эту позитивную атмосферу», - заключил министр.
Ранее власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания иностранных туристов, включая россиян, с 60 до 30 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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