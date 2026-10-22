«Телефоны настоящие, но они активированы с нарушением правил компании. До начала продаж такие образцы активированы быть не могут. Продажа по всему миру начинается завтра, на сегодняшний день эти аппараты недоступны нигде. Есть операторы, которые получили на склады эти аппараты, они продаются «мимо кассы». В России было активировано порядка 30 iPhone Duo, все они на данный момент заблокированы. Последние пять-шесть лет компания блокировки не применяла. Сейчас, видимо, из-за вышедших обзоров эти блокировки были введены. Это нарушение всяческих установок со стороны компании. Можно только пожалеть людей, которые в итоге получили кирпич с блокировкой Apple ID», — отметил он.

По его словам, разблокировать телефон не получится, а штраф может грозить всем посредникам.

«Компания может удаленно блокировать любой аппарат, удалить данные, посмотреть данные или сделать что-то подобное. Все, что было активировано, компания видит. За каждый факт активации штраф для партнеров может доходить до миллиона долларов. Те партнеры, у которых эти аппараты где-то появились, должны будут найти человека, подать заявление, иначе сама компания будет платить этот штраф Apple. Телефоны разблокированы не будут, это кирпич навсегда. Это проблема покупателя, если он не знал, что продажи еще не начались. Вы купили с рук, чека у вас нет, защитить права не получится», — заключил собеседник НСН.

Новые раскладные смартфоны iPhone Duo оказались невостребованными в России из-за слишком высокой стоимости, объяснил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

