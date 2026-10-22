Кирпич навсегда: Почему Apple заблокировала iPhone Duo россиян
До начала продаж телефоны активированы быть не могут, поэтому первые покупатели получили кирпич, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Компания Apple может заблокировать любой айфон в любой стране, в этот раз мера затронула нарушителей, которые активировали первые «раскладушки» компании до старта продаж, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Владельцы некоторых iPhone Duo, активированных до официального старта продаж, столкнулись с неработающими устройствами после сброса настроек. По данным SHOT, на экране появляется сообщение о «проблеме с iPhone», после чего пользоваться смартфоном не удается. Муртазин подчеркнул, что телефоны уже не разблокировать.
«Телефоны настоящие, но они активированы с нарушением правил компании. До начала продаж такие образцы активированы быть не могут. Продажа по всему миру начинается завтра, на сегодняшний день эти аппараты недоступны нигде. Есть операторы, которые получили на склады эти аппараты, они продаются «мимо кассы». В России было активировано порядка 30 iPhone Duo, все они на данный момент заблокированы. Последние пять-шесть лет компания блокировки не применяла. Сейчас, видимо, из-за вышедших обзоров эти блокировки были введены. Это нарушение всяческих установок со стороны компании. Можно только пожалеть людей, которые в итоге получили кирпич с блокировкой Apple ID», — отметил он.
По его словам, разблокировать телефон не получится, а штраф может грозить всем посредникам.
«Компания может удаленно блокировать любой аппарат, удалить данные, посмотреть данные или сделать что-то подобное. Все, что было активировано, компания видит. За каждый факт активации штраф для партнеров может доходить до миллиона долларов. Те партнеры, у которых эти аппараты где-то появились, должны будут найти человека, подать заявление, иначе сама компания будет платить этот штраф Apple. Телефоны разблокированы не будут, это кирпич навсегда. Это проблема покупателя, если он не знал, что продажи еще не начались. Вы купили с рук, чека у вас нет, защитить права не получится», — заключил собеседник НСН.
Новые раскладные смартфоны iPhone Duo оказались невостребованными в России из-за слишком высокой стоимости, объяснил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Мы опять сошли с ума!»: Николай Фоменко о группе «Секрет FM» и сериале с Лапенко
- Репродуктологи поспорили о возрастных ограничениях бесплатного ЭКО
- Булыкин объяснил, чем сборной России поможет товарищеский матч с США
- Экс-коммерческий директор «Осторожно, Media» Суханов вышел на свободу
- «Тихие издевательства»: Почему пенсионеры терпят домашнее насилие
- Кто поедет? Почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ
- На Украине заявили, что население страны сократилось до 28,5 млн человек
- Певец Аль Бано призвал дарить России цветы вместо санкций
- Кирпич навсегда: Почему Apple заблокировала iPhone Duo россиян
- Егор Крид извинился за лонгслив с героем кинофильма «Иди и смотри»