«Высокопоставленный COVID». Малоземов о коронавирусных Пескове и Навке
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Песков и Навка заболели COVID-19
Сегодня о своей госпитализации в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с ним в больницу — тоже с положительным анализом на COVID-19 — доставлена и его жена Татьяна Навка.
Сергей Малоземов: «Коронавирус не щадит и самых высокопоставленных россиян. Информационным агентствам Песков сказал, что с главой государства очно общался месяц назад. Самочувствие у обоих супругов, как сообщила прессе Татьяна Навка, нормальное, в больницу они решили лечь, чтобы не подвергать опасности других членов семьи. Дмитрий Песков стал уже четвертым чиновником федерального уровня, который заболел коронавирусом. До него заразились премьер Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. У всех течение болезни нетяжёлое, но сам факт инфицирования напоминает нам, что никто не застрахован, и контакты по возможности надо сократить, использовать маску и почаще мыть руки. Альтернативы пока нет», — делится своим мнением в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.
Власти Уханя проведут тотальное тестирование горожан на COVID-19
Власти китайского города Ухань решили в течение десяти дней проверить всех местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. В городе зарегистрированы новые бессимптомные случаи инфицирования.
Сергей Малоземов: «Во всём мире постепенно выходят из карантинов, но активно обсуждают опасность прихода второй волны инфекции. Похоже, такова наша новая тревожная реальность — массовое тестирование с немедленной изоляцией выявленных инфицированных», — отмечает журналист в интервью НСН.
Турция введет новые ограничения для иностранных туристов
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что его страна готовится разрешить въезд для туристов, но всех в аэропортах прилёта будут тестировать на коронавирус.
Сергей Малоземов: «По словам чиновника, это будет происходить до паспортного контроля и займёт не более 2-3 минут, при этом работу организуют так, чтобы всё было комфортно и без лишних толп. Результат окажется готов через 5-6 часов, и если он будет положительным, то туриста найдут и немедленно изолируют в отеле, они должны будут предусмотреть помещения для этого. Интересно будет посмотреть, многие ли захотят поехать на отдых при таких условиях, и как это отразится на ценах», — рассуждает в интервью НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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