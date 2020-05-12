«Высокопоставленный COVID». Малоземов о коронавирусных Пескове и Навке

Сергей Малоземов: «По словам чиновника, это будет происходить до паспортного контроля и займёт не более 2-3 минут, при этом работу организуют так, чтобы всё было комфортно и без лишних толп. Результат окажется готов через 5-6 часов, и если он будет положительным, то туриста найдут и немедленно изолируют в отеле, они должны будут предусмотреть помещения для этого. Интересно будет посмотреть, многие ли захотят поехать на отдых при таких условиях, и как это отразится на ценах», — рассуждает в интервью НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

