Онищенко объяснил заражение Новака коронавирусом безответственностью

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом, как передаёт «Интерфакс», рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Благовещенске. По словам главы правительства, Новак прилетел на Дальний Восток, но почти сразу же улетел и сейчас лечится в Москве.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что Новак заразился из-за своей безответственности.