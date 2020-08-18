Онищенко объяснил заражение Новака коронавирусом безответственностью
Депутат Госдумы в эфире НСН объяснил, почему заболел российский министр энергетики.
Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом, как передаёт «Интерфакс», рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Благовещенске. По словам главы правительства, Новак прилетел на Дальний Восток, но почти сразу же улетел и сейчас лечится в Москве.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что Новак заразился из-за своей безответственности.
«Новак достаточно молодой человек. А коронавирусная инфекция для тяжелых случаев выбирает старшее поколение. Новаку ничего не угрожает. Но я бы посоветовал и ему, и другим членам правительства ответственнее относиться к рекомендациям, которые дают медики. У него такая возможность есть. Это элемент культуры. Он должен помнить, что каждый его день, потерянный на лечение, дорого стоит стране. И с этой точки зрения мы можем с него спросить!» - сказал Онищенко.
Ранее коронавирус выявили у нескольких журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в поездке по регионам Дальнего Востока.
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