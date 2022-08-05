«Полгода и дольше»: Лифты затормозили сроки сдачи жилых домов
На полгода и дольше будут сдвинуты сроки сдачи жилых домов из-за проблем с лифтами, сказал НСН член торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.
Срок сдачи жилых домов из-за проблем с лифтами, а также другими обстоятельствами, уже сдвигаются на полгода, а в некоторых случаях и больше. Доля импортных лифтов на российском рынке составляла 15-16 процентов, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что в январе-июне в России упало производство лифтового оборудования на 40%. В тоже время Щербинский лифтостроительный завод начал серийное производство лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду и готов полностью закрывать потребности отрасли. В год собирается выпускать 12 тысяч лифтов, которые могут устанавливаться в зданиях до 140 метров высотой.
«У Щербинского завода еще до наступления февраля были планы по производству высокоскоростных лифтов. Доля импортных подъеников на российском рынке составляет 15-16%, такая же доля в зарубежных высокоскоростных лифтах. Завод может покрыть потребности страны, но любая монополия может сказаться на качестве. Поэтому важно, чтобы развивалась конкуренция. Отечественные лифты будут дешевле, чем зарубежные аналоги, хотя их цена в первом полугодии выросла вдвое. К примеру, в прошлом году Моглиев нам продавал лифты за 2,2 миллиона, а сейчас за 4,7. Это не спекуляция. Выросли цены на комплектующие, электронику, возникли сложности с логистикой. Раньше, чтобы привезти контейнер с товаром или оборудовнаием из Китая надо было заплатить 2-3 тысячи долларов, а теперь – 15», - сказал Крохин.
Собеседник отмечает, что проблемы с поставками оборудования и запчастей испытывают все лифтовики. Сложившаяся ситуация влияет и на строительный рынок.
«Где-то на полгода уже срок сдачи домов будет сдвинут, а в некоторых случаях еще больше. К примеру, Щербинским лифтозаводом управляет корпорация ДОМ.РФ, потому сбои в поставках у него влияют на строительный рынок. Да и нужно заново смотреть шахты, снимать размеры», - отметил Крохин.
По словам эксперта, российские компании смогут адаптироваться на рынке и выпускать хорошие лифтов.
«Высокоскоростные лифты в условиях рыночной экономики и свободного движения товаров застройщикам было проще купить. Даже в советское время использовали импортные лифты. Наши заводы специализировалось больше на обычных лифтах для массового строительного рынка. Такие были условия. Сейчас они изменились», - отметил Крохин.
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