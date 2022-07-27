Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса

В Otis пояснили, что это связано с глобальными воздействиями и последствиями продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, в том числе сбоями в цепочках поставок и ужесточении правил.

«Мы пришли к выводу, что... наш бизнес в России больше не является устойчивым», - отметили в пресс-службе.

Покупателем российского бизнеса Otis стала компания Ice Development, которая после закрытия сделки намерена возобновить производство в Санкт-Петербурге под новым брендом.

Ранее о намерении продать свой российский бизнес объявил производитель упаковки Tetra Pak, сообщает RT.

