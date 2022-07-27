Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
Компания Otis, являющаяся одним из крупнейших производителей лифтов и подъёмного оборудования в мире, приняла решение продать свой российский бизнес. Об этом говорится в заявлении компании.
В Otis пояснили, что это связано с глобальными воздействиями и последствиями продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, в том числе сбоями в цепочках поставок и ужесточении правил.
«Мы пришли к выводу, что... наш бизнес в России больше не является устойчивым», - отметили в пресс-службе.
Покупателем российского бизнеса Otis стала компания Ice Development, которая после закрытия сделки намерена возобновить производство в Санкт-Петербурге под новым брендом.
Ранее о намерении продать свой российский бизнес объявил производитель упаковки Tetra Pak, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь
- Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку
- Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество
- Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
- Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений
- Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября
- СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
- В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
- Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS
- Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru