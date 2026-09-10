Полезно для бизнеса: Когда россиянам разрешат въезжать в Китай на личном авто
Новое соглашение поспособствует расширению приграничной торговли и ведению бизнеса между странами, заявил НСН Андрей Колесник.
Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал НСН, когда вступит в силу соглашение, разрешающее россиянам ездить в Китай на личном авто, и какие возможности это откроет перед гражданами.
Как ранее рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин, прорабатывается проект двустороннего соглашения с КНР о возможности пересечении границы физлицами на личных авто. Проезд будет доступен через ключевые пункты пропуска: «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган». Министр отметил, что технических проблем с переходами нет, и сейчас обсуждается срок действия водительских прав.
По словам Колесника, это соглашение положительно скажется, в первую очередь, на приграничной торговле, а также откроет новые возможности для ведения бизнеса в Китае.
«Я думаю, соглашение подразумевает упрощение процедур для проезда в Китай. Облегчение таможенных и всех других приграничных процедур, которые все равно надо проходить, невзирая на то, что сейчас пока у нас безвиз с Китаем. Упрощенное прохождение этих прогцедур увеличит приграничную торговлю Китая и России, что пойдет на пользу обеим странам. Сейчас на три месяца можно заезжать в страну, а потом нужно выезжать и продлевать. Могут увеличить и сроки пребывания в Китае, это тоже будет хорошо для ведения бизнеса и любых предпринимательских действий», — рассказал собеседник НСН.
Он отметил, что пока о соглашении можно говорить только в общих чертах, так как детали станут известны уже после его опубликования. Однако, по его мнению, процесс утверждения документа не затянется надолго.
«Я думаю, что ненадолго эта вся история с проработкой соглашения затянется, так как процедура уже отработана. В ближайшее время разрешение проезда личных авто могут ввести, где-то до месяца этой займет, потому что работа над соглашением велась задолго до того, как его анонсировали», — отметил Колесник.
Он отметил, что территориальные ограничения такое разрешение иметь может, однако, скорее всего, соглашение будет распространяться на всю территорию обеих стран.
«Обычно бывают ограничения по территории. Делают какие-нибудь зоны для режима Малого приграничного передвижения, как было в свое время в Калининградской области – устанавливали 50-километровые зоны. Но, я думаю, что в Китае этого не будет. Все-таки ближайшие приграничные районы Китая уже итак отработаны, и нужно уже расширение вариантов торговли. А там уже дальше будем смотреть по соглашению, когда выйдет конечный документ со всеми определениями по пунктам», — сказал депутат.
Он добавил, что китайские граждане также заинтересованы в данном соглашении, так как уже активно взаимодействуют с приграничными районами.
Помимо упрощения автомобильного въезда в Китай из России прорабатывается еще и расширение железнодорожного сообщения между государствами. Ранее независимый промышленный эксперт Максим Худалов в беседе с НСН оценил перспективы, стоимость и сроки строительства Трансалтайской железной дороге.
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