Как ранее рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин, прорабатывается проект двустороннего соглашения с КНР о возможности пересечении границы физлицами на личных авто. Проезд будет доступен через ключевые пункты пропуска: «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган». Министр отметил, что технических проблем с переходами нет, и сейчас обсуждается срок действия водительских прав.

По словам Колесника, это соглашение положительно скажется, в первую очередь, на приграничной торговле, а также откроет новые возможности для ведения бизнеса в Китае.

«Я думаю, соглашение подразумевает упрощение процедур для проезда в Китай. Облегчение таможенных и всех других приграничных процедур, которые все равно надо проходить, невзирая на то, что сейчас пока у нас безвиз с Китаем. Упрощенное прохождение этих прогцедур увеличит приграничную торговлю Китая и России, что пойдет на пользу обеим странам. Сейчас на три месяца можно заезжать в страну, а потом нужно выезжать и продлевать. Могут увеличить и сроки пребывания в Китае, это тоже будет хорошо для ведения бизнеса и любых предпринимательских действий», — рассказал собеседник НСН.

Он отметил, что пока о соглашении можно говорить только в общих чертах, так как детали станут известны уже после его опубликования. Однако, по его мнению, процесс утверждения документа не затянется надолго.

«Я думаю, что ненадолго эта вся история с проработкой соглашения затянется, так как процедура уже отработана. В ближайшее время разрешение проезда личных авто могут ввести, где-то до месяца этой займет, потому что работа над соглашением велась задолго до того, как его анонсировали», — отметил Колесник.