Годовой эксперимент с безвизовым режимом между Россией и Китаем показал, что россияне массово не нарушают визовые правила, как это происходит в Таиланде или Индонезии, поэтому КНР может объявить о бессрочном безвизе уже в 2027 году, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Сотрудничество РФ и КНР успешно развивается по всем направлениям, добавил российский глава.

«Пока безвиз между Россией и КНР действует до 31 декабря 2027 года. То, что рано или поздно будет введен бессрочный безвизовый режим между странами, нет никаких сомнений, потому что это выгодно и России, и Китаю. 15 сентября исполняется ровно год введения безвизового режима с Китаем. Задача была понять, будут ли россияне оставаться без визы в КНР или в течение 30 дней покидать страну. После годового эксперимента стало ясно, что они не нарушают визовый режим, не происходит то, что мы видим в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, где это происходит массово. Поэтому Китай будет продлять безвиз и, думаю, в следующем году объявит о бессрочном безвизе», - рассказал Мкртчян.