Выгодный обмен: В России ждут бессрочный безвиз с Китаем с 2027 года
Эксперимент показал, что россияне не нарушают безвизовый режим с Китаем, а введение постоянного безвиза выгодно всем сторонам, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Годовой эксперимент с безвизовым режимом между Россией и Китаем показал, что россияне массово не нарушают визовые правила, как это происходит в Таиланде или Индонезии, поэтому КНР может объявить о бессрочном безвизе уже в 2027 году, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным, если Пекин сочтет это полезным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Сотрудничество РФ и КНР успешно развивается по всем направлениям, добавил российский глава.
«Пока безвиз между Россией и КНР действует до 31 декабря 2027 года. То, что рано или поздно будет введен бессрочный безвизовый режим между странами, нет никаких сомнений, потому что это выгодно и России, и Китаю. 15 сентября исполняется ровно год введения безвизового режима с Китаем. Задача была понять, будут ли россияне оставаться без визы в КНР или в течение 30 дней покидать страну. После годового эксперимента стало ясно, что они не нарушают визовый режим, не происходит то, что мы видим в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, где это происходит массово. Поэтому Китай будет продлять безвиз и, думаю, в следующем году объявит о бессрочном безвизе», - рассказал Мкртчян.
Авиасообщение с Китаем уже выросло год назад, когда был введен безвизовый режим. Сейчас его нет только с югом России.
«Ни одна китайская или российская авиакомпания рейсы в Китай не выполняет из Волгограда и всех городов южнее: Краснодара, Минвод, Сочи, Астрахани, Грозного, Махачкалы. Это белое пятно, хотя это огромный регион с 25 млн жителей. Нет ни одного разумного объяснения этому. При этом очень много рейсов из Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Но цены на авиасообщение с Китаем будут только повышаться», - отметил вице-президент объединения.
На данный момент преобладает деловой туризм в Китай, так как там слишком мало хороших пляжей.
«Китай огромный, но кроме маленького острова Хайнань пляжей и того сервиса, который ждут россияне, там нет. Пляжи-то есть, но там либо грязное море, либо плохие сами пляжи, либо плохой сервис», - добавил Мкртчян.
В Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью, заявил коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в эфире НСН.
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