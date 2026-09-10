Милонов назвал складной iPhone «новой золотой бабой»
Новый складной iPhone Duo - просто очередной складной смартфон. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Складные смартфоны не являются новинкой для рынка. По его мнению, Apple выпустила iPhone Duo с целью показать «что год они не сидели без дела».
Милонов указал, что не видит в новинке «никакой технологической дерзости и никаких интересных для меня технологий», однако «тоталитарные секты Apple» будут ей поклоняться.
«Для сектантов, так сказать, тоталитарные секты Apple, конечно, это новый гаджет, новый тотем — некая новая золотая баба, которой надо поклоняться», - заключил парламентарий.
Ранее Милонов заявил, что покупка складного iPhone Duo - это «идиотизм богатого человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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