Милонов назвал складной iPhone «новой золотой бабой»

Складные смартфоны не являются новинкой для рынка. По его мнению, Apple выпустила iPhone Duo с целью показать «что год они не сидели без дела».

Милонов указал, что не видит в новинке «никакой технологической дерзости и никаких интересных для меня технологий», однако «тоталитарные секты Apple» будут ей поклоняться.

«Для сектантов, так сказать, тоталитарные секты Apple, конечно, это новый гаджет, новый тотем — некая новая золотая баба, которой надо поклоняться», - заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил, что покупка складного iPhone Duo - это «идиотизм богатого человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

