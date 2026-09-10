Юрий Конев считает, что Дональд Трамп спит столько, сколько ему нужно.

«Просто другие чиновники в его команде, видимо, любят поспать. Он сохранный пока для своего возраста и всех болячек. Чувства тревожности у него не заметно, которое характерно для малоспящих. Не исключено, что Трамп по жизни, по своей природе всегда мало спал. Дело в том, что есть люди, которым достаточно пяти часов для сна, а другим и восьми мало. Скорее всего, с президентом США в этом суть дела», - пояснил собеседник НСН.

Он также подчеркнул, что единой нормы сна для взрослого человека не существует.

«Такого нет критерия даже, несмотря на возраст - у всех индивидуальная программа. Для кого-то норма – шесть часов, кому-то надо 10. Что касается пожилых людей, таких как Дональд Трамп, они могут и днём несколько раз прикорнуть на 15–20 минут, а в сумме получается два – три часа. Ночью уже не так много надо, да не заснуть рано», - заключил Конев.