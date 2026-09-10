Дремлет днем? Раскрыты причины длительного бодрствования Трампа
Способность президента США не спать сутками объясняется индивидуальными особенностями его организма, заявил НСН геронтолог Юрий Конев.
Поведение президента США Дональда Трампа не указывает на нехватку сна, заявил НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев. По его словам, для своего 80-летнего возраста глава Белого дома выглядит вполне бодро.
Дональд Трамп отказывается спать из-за работы, заявил министр финансов Скотт Бессент на первом национальном съезде Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. По словам чиновника, за 15 месяцев страна прошла путь от автопера до сверхскорости. «От президента (Джо Байден - НСН), который не мог не заснуть, до президента, который никогда не спит», — отметил глава Минфина. Ранее Трамп критиковал использование автопера администрацией своего предшественника для подписания официальных документов.
Юрий Конев считает, что Дональд Трамп спит столько, сколько ему нужно.
«Просто другие чиновники в его команде, видимо, любят поспать. Он сохранный пока для своего возраста и всех болячек. Чувства тревожности у него не заметно, которое характерно для малоспящих. Не исключено, что Трамп по жизни, по своей природе всегда мало спал. Дело в том, что есть люди, которым достаточно пяти часов для сна, а другим и восьми мало. Скорее всего, с президентом США в этом суть дела», - пояснил собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что единой нормы сна для взрослого человека не существует.
«Такого нет критерия даже, несмотря на возраст - у всех индивидуальная программа. Для кого-то норма – шесть часов, кому-то надо 10. Что касается пожилых людей, таких как Дональд Трамп, они могут и днём несколько раз прикорнуть на 15–20 минут, а в сумме получается два – три часа. Ночью уже не так много надо, да не заснуть рано», - заключил Конев.
Выводы собеседника НСН косвенно подтверждаются и словами самого Дональда Трампа. В свое время он признавался The Wall Street Journal, что никогда не спал много. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер способен бодрствовать до 20 часов во время длительных поездок. «Энергия, которой обладает этот парень, зашкаливает», - констатировал Вэнс.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае 2026 года когнитивное и физическое здоровье Дональда Трампа было оценено как «отличное». Об этом сообщил его личный врач по итогам планового осмотра президента США.
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