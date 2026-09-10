Сеть McDonald's на Украине сократила меню из-за нехватки продуктов

Работающее на Украине подразделение сети ресторанов McDonald's объявило о сокращении меню. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: На Украине наблюдаются проблемы с продуктами после ударов по распределительным центрам

В заявлении, опубликованном в соцсетях, говорится, что частые и продолжительные воздушные тревоги привели к задержкам в поставках продукции в рестораны.

«Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов временно переходит на сокращённое меню», - отмечается в сообщении.

Ранее финансовый аналитик Виктор Гальчинский заявил, что стоимость продовольственных товаров на Украине в ближайшее время увеличится в среднем на 20–30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРесторанФастфудMcDonald’s

Горячие новости

Все новости

партнеры