Пластика и чувства: Как выставка Эрьзи выведет дипломатию с КНР на новый уровень
Татьяна Уржумцева раскрыла НСН, что в экспозиции Степана Эрьзи были учтены три принципа: культура через живое взаимодействие, специальная адаптация формата под местных, и третье — ориентация на молодежь.
Экспозиция Степана Эрьзи в Циндао специально адаптирована под китайскую аудиторию, что выводит народную дипломатию на другой уровень. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева.
«Культура неотделима от образования, экономики, жизни. Данный проект – блестящая иллюстрация этого принципа. У нас комплексный формат: экспозиция дополнена просветительской программой, адаптированной для китайской аудитории. И эта программа выводит народную дипломатию на новый уровень: от знакомства к пониманию, а от понимания – к сопереживанию. С точки зрения народной дипломатии, ценность этого подхода в трех аспектах. Первый – это создание живого культурного моста, когда зритель не просто смотрит статичную культуру, а через мастер-классы, мультимедиа прикасается к ремёслам Мордовии, видит анимацию, театральную пластику. Китайцы вообще любят потрогать всё руками. Второй аспект – это адаптация как уважение и диалог. Программа специально адаптирована для китайской аудитории. Третий аспект – мультимедийный контент, анимация, интерактивные лекции обращены прежде всего к молодёжи, которая формирует будущее восприятие стран», — рассказала она.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Ранее руководитель проекта «Степан Дмитриевич Эрьзя. Выставка скульптур», ответственный организатор выставочных мероприятий Фонда в Китае в рамках юбилейной программы, посвященной 150-летию скульптора, Радмила Миретина заявила в пресс-центре НСН, что на выставке Степана Эрьзи помимо скульптур китайской публике покажут анимационный документальный фильм и театральное представление.
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