«РОКтябрь» впереди: В Екатеринбурге пройдут показы рок-спектаклей
В рамках Года уральского рока стартует музыкально‑театральный проект «РОКтябрь». С 12 по 23 октября зрителей ждут показы спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска, а также рок‑экскурсии и лекции об истории Свердловского рок‑клуба. Инициатор акции — Центр поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» при содействии Министерства культуры Свердловской области.
12 октября во Дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12) покажут рок‑мюзикл «Время не ждёт» по песням группы «Чайф». Постановка Свердловского театра музыкальной комедии создана режиссёром Филиппом Разенковым, лауреатом премии «Золотая Маска», автор пьесы — Карина Шебелян. В двухактном спектакле звучат 25 песен «Чайфа», в том числе «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет» и «Время не ждёт». Хиты получили оркестровую аранжировку, а особый драйв обеспечивают группы «Изумруд» и BLUES DOCTORS.
17 октября в Доме кино (ул. Луначарского, 137) представят видеоверсию мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!» Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского. В основе постановки режиссёра Анастасии Гриненко — повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…» и 19 хитов группы «Наутилус Помпилиус». Музыкальное оформление и партитуру создал композитор Александр Пантыкин, лауреат «Золотой Маски». Показ приурочен к 65‑летию Вячеслава Бутусова, основателя «Наутилуса Помпилиуса». Перед началом зрителей ждёт творческая встреча с Александром Пантыкиным.
19 октября в Центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) Новоуральский театр музыки, драмы и комедии покажет джукбокс‑мюзикл «Скованные одной цепью». Это первая в регионе постановка, приуроченная к юбилею рок‑клуба: её премьера прошла в ноябре 2025 года. Спектакль основан на дневниках Александра Пантыкина — «дедушки уральского рока», основателя группы «Урфин Джюс», который выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком. Режиссёр‑постановщик — Дмитрий Отяковский.
23 октября на большой сцене Свердловского академического театра драмы (Большой зал, Октябрьская площадь, д. 2) на один вечер вернётся спектакль «Я наконец‑то всем доволен…». Постановка посвящена группе «Каталог» и её лидеру Александру Сычёву. Автор пьесы — екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов, режиссёр — Алексей Бадаев, художник — Владимир Кравцев. Идея принадлежит продюсеру Олегу Гененфельду. В главной роли — Николай Ротов, экс‑участник «Смысловых Галлюцинаций», ведущий «Наше Радио Екатеринбург». Специальные гости вечера — Настя Полева и Егор Белкин.
Параллельно с показами спектаклей горожан приглашают на экскурсии и рок‑лектории: они помогут глубже погрузиться в историю легендарного Свердловского рок‑клуба и понять, как формировалась уральская рок‑культура.
Ранее стало известны подробности о документальном фильме о Свердловском рок-клубе. Он будет сниматься в трёх городах, а его фестивальные показы начнутся весной 2026 года. Об этом рассказали в интервью НСН режиссёр будущей картины Семён Морозов и исполнительный продюсер Егор Хворостухин.
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