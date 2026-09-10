Россиянам посоветовали начинать подготовку к свадьбе за год
Евгения Лейбман заявила НСН, что при желании можно организовать торжество и за один день, но это будет очень нервно.
Начинать подготовку к свадьбе лучше всего за год, это особенно влияет на выбор площадки, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Свадьба петербурженки сорвалась из-за платья с AliExpress — вместо заказа ей прислали подвенечный наряд для Барби, пишут СМИ. Влюблённые готовились к торжеству несколько месяцев, когда невеста решила сэкономить и заказать наряд на известном китайском маркетплейсе. В местном магазине похожее платье стоило бы около 100 тысяч рублей. Однако всего за несколько дней до торжества вместо полноценного платья мечты девушке пришёл маленький пакетик на почту. Внутри оказался миниатюрный наряд размером с ладонь для куклы. В итоге из-за неудачной покупки свадьбу пришлось перенести. Лейбман назвала ситуацию очень странной.
«Я рекомендую начинать подготовку к свадьбе примерно за год до мероприятия, потому что в таком случае очень удобно подбирать площадку. Ты выбираешь место в то же время года, когда будет торжество, можно оценить все плюсы и минусы здраво. Если свадьба летом, а площадку вы подбираете зимой, ты не видишь, какой локация будет в период праздника, оценить в полном понимании невозможно. Плюс за год точно легко будет найти и подрядчика, много свободных организаций», - отметила она.
При этом Лейбман призналась, что при желании можно организовать торжество и за один день.
«В моей практике ни разу не было отмены свадьбы. У меня был даже случай, когда мы готовили свадьбу за один день: ресторан, фотографы, видеографы, программа. Конечно, какие-то детали мы не успели сделать, но за один день вполне реально все основное сделать, чтобы провести торжество. Так бывает, что у людей просто нет времени, главное – желание. Конечно, самому это организовывать очень нервно, у профессионалов уже есть наработки по всем вопросам», - добавила она.
Сегодня невозможно организовать хорошую свадьбу за 300 тысяч рублей, только алкоголь и еда обойдутся дороже. В Москве стоимость торжества начинается от миллиона рублей, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
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