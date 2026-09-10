«Я рекомендую начинать подготовку к свадьбе примерно за год до мероприятия, потому что в таком случае очень удобно подбирать площадку. Ты выбираешь место в то же время года, когда будет торжество, можно оценить все плюсы и минусы здраво. Если свадьба летом, а площадку вы подбираете зимой, ты не видишь, какой локация будет в период праздника, оценить в полном понимании невозможно. Плюс за год точно легко будет найти и подрядчика, много свободных организаций», - отметила она.

При этом Лейбман призналась, что при желании можно организовать торжество и за один день.

«В моей практике ни разу не было отмены свадьбы. У меня был даже случай, когда мы готовили свадьбу за один день: ресторан, фотографы, видеографы, программа. Конечно, какие-то детали мы не успели сделать, но за один день вполне реально все основное сделать, чтобы провести торжество. Так бывает, что у людей просто нет времени, главное – желание. Конечно, самому это организовывать очень нервно, у профессионалов уже есть наработки по всем вопросам», - добавила она.

Сегодня невозможно организовать хорошую свадьбу за 300 тысяч рублей, только алкоголь и еда обойдутся дороже. В Москве стоимость торжества начинается от миллиона рублей, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

