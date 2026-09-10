Умер почетный председатель Союза журналистов РФ Всеволод Богданов
Почётный председатель Союза журналистов России (СЖР), заслуженный работник культуры Всеволод Богданов умер на 83 году жизни. Об этом со ссылкой на организацию сообщает RT.
Уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«СЖР приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Всеволода Богданова», - говорится в сообщении.
Всеволод Богданов является выпускником Ленинградского госуниверситета. Журналистскую деятельность начал в 1960 году. Работал на Архангельском радио, в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия».
Также Богданов работал в Госкомиздате СССР, руководил Главным управлением пропаганды. Союз журналистов РФ он возглавлял с 1992 по 2017 год.
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