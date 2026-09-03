Собеседник НСН отметил, что торговля между странами сбалансирована по части объемов, однако Китай больше поставляет промышленных товаров, а со стороны России преобладает сырьевой экспорт.

«Торговля у нас довольно сбалансирована, покупаем и продаем примерно пополам. В разные годы бывает экспорт чуть превышает импорт или наоборот, это во многом зависит от цен на энергоносители. Несбалансированность у нас в том, что Россия в основном поставляет различные ресурсы. Львиную долю занимают нефть и газ, но это также уголь, лес, необработанный или первично обработанный, удобрения и подобная продукция. Китай поставляет нам промышленные товары. Это самые разные товары, но прежде всего продукция машиностроения, которая занимает более 50% в китайском импорте», — рассказал Лукин.

Ранее председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов в пресс-центре НСН рассказал, с какими основными сложностями сталкиваются российские предприниматели при выходе на китайский рынок.

