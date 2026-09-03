Эксперт оценил шансы России и Китая достичь товарооборота в $300 млрд
Если России по итогам года удастся добиться товарооборота с Китаем около 250 млрд долларов, это уже будет отличным результатом, заявил НСН Александр Лукин.
Китай для России не просто крупнейший торговый партнер, но и важнейший, так как в условиях ограниченной торговли с другими странами, в частности, с Европой, только оборот с КНР позволяет получать многие товары, рассказал НСН руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия превысил отметку в 135 млрд долларов, рассказал в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он добавил, что взаимная торговля выросла на 22%, и темпы роста позволяют приблизиться к достижению цели в 300 млрд долларов. Лукин усомнился в реальности достижения целевого показателя по итогам года, однако подчеркнул, что к рекорду приведет даже превышение объемов взаимной торговли 2024 года, которые составили около 244 млрд долларов.
«300 млрд долларов — это рекордная цифра. У нас в прошлом году несколько снизился результат, а в позапрошлом был рекорд, объем общей торговли был чуть меньше 250 млрд долларов. Так что, даже если по итогам года будет больше 250 млрд долларов — это уже будет рекорд, и уже это неплохо. Китай является крупнейшим инвестором в российскую экономику, и с этой точки зрения, естественно, ей помогает. Россия от экспорта получает деньги, бюджет у нас дефицитный, поэтому товарооборот с Китаем просто помогает России существовать, помогает финансовому благополучию. Китай — это основной и важнейший торговый партнер России. Он находится на первом месте в списке основных торговых партнеров с 2010 года. И в настоящий момент, когда торговля России с Европой и многими другими странами падает, без Китая вообще трудно будет получать многие товары, которые на других рынках она получить не может», — объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что торговля между странами сбалансирована по части объемов, однако Китай больше поставляет промышленных товаров, а со стороны России преобладает сырьевой экспорт.
«Торговля у нас довольно сбалансирована, покупаем и продаем примерно пополам. В разные годы бывает экспорт чуть превышает импорт или наоборот, это во многом зависит от цен на энергоносители. Несбалансированность у нас в том, что Россия в основном поставляет различные ресурсы. Львиную долю занимают нефть и газ, но это также уголь, лес, необработанный или первично обработанный, удобрения и подобная продукция. Китай поставляет нам промышленные товары. Это самые разные товары, но прежде всего продукция машиностроения, которая занимает более 50% в китайском импорте», — рассказал Лукин.
Ранее председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов в пресс-центре НСН рассказал, с какими основными сложностями сталкиваются российские предприниматели при выходе на китайский рынок.
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