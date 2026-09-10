Россиянам рассказали о самых полезных грибах
Назвать какой-либо определённый гриб самым полезным нельзя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат технических наук, замдиректора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
Он указал, что у каждого гриба свои сильные стороны. Например, белые грибы, а также шампиньоны и вешенки - это источники белок, витаминов группы B и ряда микроэлементов. В лисичках есть каротиноиды.
Эксперт отметил, что польза грибов зависит со способа их приготовления. Наиболее удачными являются тушение или запекание с умеренным количеством масла.
«Сырыми лесные грибы употреблять не следует. Термическая обработка важна не только с точки зрения безопасности: она размягчает ткани гриба и делает их более удобными для пищеварения», — заключил Быстров.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что солёные и маринованные заготовки из грибов стоит использовать в течение полугода после приготовления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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