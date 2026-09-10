Россиянам рассказали о самых полезных грибах

Он указал, что у каждого гриба свои сильные стороны. Например, белые грибы, а также шампиньоны и вешенки - это источники белок, витаминов группы B и ряда микроэлементов. В лисичках есть каротиноиды.

Эксперт отметил, что польза грибов зависит со способа их приготовления. Наиболее удачными являются тушение или запекание с умеренным количеством масла.

«Сырыми лесные грибы употреблять не следует. Термическая обработка важна не только с точки зрения безопасности: она размягчает ткани гриба и делает их более удобными для пищеварения», — заключил Быстров.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что солёные и маринованные заготовки из грибов стоит использовать в течение полугода после приготовления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».