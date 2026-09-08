Также собеседник НСН раскрыл, какой груз экономически выгодно было бы возить по этому маршруту.

«Первый и самый очевидный груз, который здесь будет иметь успех, это уголь. Потому что уголь хотят сейчас убрать с БАМа и передать на другие дороги, менее загруженные. Помимо наземного угля речь пойдет о зерновых грузах, потому что потребление зерновых в Китае растет. Возникает интересная грузовая база, которая более доходна для железных дорог, чем уголь», — отметил он.

При этом Худалов напомнил, что сами по себе железные дороги окупаются очень тяжело, однако при условии развития сопутствующей инфраструктуры на окупаемость может уйти до 8 лет.

«Мы исходим из того, что строительство дороги займет не более 5 лет и ее стоимость не превысит 1,5 триллиона рублей. Такая дорога окупится за 10-15 лет, если мы говорим только о транзите непосредственно грузов на уровне 10 млн тонн из России в Китай, ну и обратно. Если вспомним, как работают железные дороги, когда вокруг полотна развиваются сопутствующие производства, к станциям начинают строиться автодороги, то здесь окупаемость может быть побыстрее — на уровне 7-8 лет. Железные дороги напрямую обычно редко окупаются», — разъяснил Худалов.

Также он раскрыл, что экономическая целесообразность проекта очень высокая, так как морские пути уже доказали свою серьезную уязвимость.

«Мы всегда понимали, что морские коммуникации исключительно уязвимы в случае резкого обострения международной ситуации, как нам это показал 2025-2026 год. Очевидно, что следующей «жертвой» этой эскалации будет Малаккский пролив. И здесь у Китая и у стран Азии возникает интерес к тому, чтобы иметь альтернативные маршруты поставки своих товаров на ключевые рынки присутствия. А Россия уже становится не таким маленьким рынком для того же Китая. Мощностей Северного морского пути сейчас явно недостаточно для того, чтобы обеспечить текущий объем транзитных грузов из Азии в Европу. Новый проект полностью не решит транспортную проблему Китая по поставке грузов в Европу, однако Китай так или иначе диверсифицирует свою транспортную стратегию. Ну а Россия предлагает варианты, которые помогут и заработать на транзите, и за счет появления новых логистических возможностей доразвить свои регионы», — подытожил он.

Ранее стало известно, что спрос на нефтяные танкеры для вывоза грузов из Персидского залива резко вырос, что уже привело к росту цен на суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



