«Антивирус от глупости»: Как российские компании взламывают через Microsoft Office

Главная уязвимость всех систем — это человек, заявил НСН Николай Комлев.

Антивирусы и защита от вредоносных программ предотвращают почти все угрозы, но пользователь может занести их на устройство по собственной глупости, рассказал НСН директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Заражение компаний вредоносным софтом остается одной из наиболее актуальных киберугроз для бизнеса. С помощью таких программ хакеры проникают в ИТ-инфраструктуру, собирают не только данные компании, но и сведения о действиях конкретных пользователей. В первом полугодии 2026 года вредоносный софт использовали в 65% атак. Все чаще точкой входа становятся продукты Microsoft Office. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Комлев уверен, что такое происходит по невнимательности пользователей.

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«На рынке госструктур сократилось использование Microsoft-продуктов, поскольку всех обязали перейти на отечественный софт. Корпорации продолжают пользоваться этими программами, но у них установлена сильная защита от вредоносного ПО. На это тратятся существенные деньги. А что касается обычных пользователей, то я допускаю, что мы сами открываем двери к уязвимостям, потому что постоянно что-то скачиваем. Однако при регулярном обновлении антивирусов риск заражения будет невысоким, если у вас подписка. Угроза будет крайне высока, только если открывать подозрительные программы и файлы из писем, которые рассылают мошенники. Они могут представиться твоим работодателем или учительницей из школы детей — ничего открывать из таких сообщений нельзя. Главная уязвимость — это человек, и от глупости не спасет никакой антивирус», — отметил он.

Ранее Комлев объяснил НСН, как российские компании предотвращают утечки баз данных.

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ФОТО: ТАСС/Евгений Разумный
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