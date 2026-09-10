Антивирусы и защита от вредоносных программ предотвращают почти все угрозы, но пользователь может занести их на устройство по собственной глупости, рассказал НСН директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.



Заражение компаний вредоносным софтом остается одной из наиболее актуальных киберугроз для бизнеса. С помощью таких программ хакеры проникают в ИТ-инфраструктуру, собирают не только данные компании, но и сведения о действиях конкретных пользователей. В первом полугодии 2026 года вредоносный софт использовали в 65% атак. Все чаще точкой входа становятся продукты Microsoft Office. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Комлев уверен, что такое происходит по невнимательности пользователей.