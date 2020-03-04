Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вбросы недостоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в РФ организованы из-за границы. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, цель вбросов - посеять панику среди населения. Президент отметил, что бороться с ложной информацией возможно только «своевременной всеобъемлющей и достоверной информацией для граждан страны».