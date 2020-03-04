Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вбросы недостоверной информации о ситуации с распространением коронавируса в РФ организованы из-за границы. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с членами правительства.

По словам Путина, цель вбросов - посеять панику среди населения. Президент отметил, что бороться с ложной информацией возможно только «своевременной всеобъемлющей и достоверной информацией для граждан страны».

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Президент подчеркнул, что «ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит».

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают все возможное, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в окружение президента.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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