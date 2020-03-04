Близость Путина берегут от коронавируса

В Кремле делают все возможное, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в окружение президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента - все делается», - цитирует Пескова Интерфакс.

«Дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах», - сказал Песков. Он добавил, что такие меры может предпринять в отношении самого себя любой гражданин России.