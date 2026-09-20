Губернатор: ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области
В Запорожской области ВСУ ударили по избирательному участку в школе, здание повреждено. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, ЧП случилось в поселке Пришиб. Губернатор рассказал, что это действующая школа, в которой обучаются 170 детей.
Балицкий уточнил, что в момент атаки ВСУ в здании не было людей. Он добавил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и во время удара он уже не работал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Москву, чтобы сорвать выборы, но противнику не удалось этого сделать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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