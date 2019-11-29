Покинул пост связанный с делом Голунова глава пресс-службы столичного МВД
Глава пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в московском управлении ведомства.
Титов был привлечён к дисциплинарной ответственности по делу журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Тогда пресс-служба главка опубликовала снимки якобы находящейся в квартире журналиста нарколабораториии. Позднее они были признаны фальшивыми, ведомство сначала отрицало подмену, потом признало факт нарушения.
Добавим, в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили АГН Москва уход начальника. Там заявили, что Титов переходит на другую работу. Его место займёт Владимир Васенин.
Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.
В ноябре 2019 года НСН писала, что Голунов выступил с предложением провести общественное расследование дела о наркотиках, которые были ему подброшены. Предложение поступило в связи с решением Следственного комитета засекретить дело журналиста.
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