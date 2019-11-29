Покинул пост связанный с делом Голунова глава пресс-службы столичного МВД

Глава пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в московском управлении ведомства.

Титов был привлечён к дисциплинарной ответственности по делу журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Тогда пресс-служба главка опубликовала снимки якобы находящейся в квартире журналиста нарколабораториии. Позднее они были признаны фальшивыми, ведомство сначала отрицало подмену, потом признало факт нарушения.

Добавим, в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили АГН Москва уход начальника. Там заявили, что Титов переходит на другую работу. Его место займёт Владимир Васенин.