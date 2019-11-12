Голунов призвал к общественному расследованию дела о подброшенных наркотиках

Накануне Утро.ру сообщало, что на заседании суда адвокат Голунова Сергей Бадамшин попросил предоставить материалы проверки в отношении полицейских, однако получил отказ.

Ранее НСН писала, что не торопиться призвали в Кремле с комментариями в связи с расследованием так называемого «дела Голунова». «Пока нет каких-то сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

