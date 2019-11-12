Голунов призвал к общественному расследованию дела о подброшенных наркотиках

12 ноября 201910:59

Журналист Иван Голунов выступил с предложением провести общественное расследование дела о наркотиках, которые были ему подброшены. Информация об этом была опубликована им в посте на личной странице Facebook. Предложение поступило в связи с решением следственного комитета засекретить дело журналиста.

В бронежилете под охраной. Голунов явился в суд с жалобой на следователя

Накануне Утро.ру сообщало, что на заседании суда адвокат Голунова Сергей Бадамшин попросил предоставить материалы проверки в отношении полицейских, однако получил отказ.

Ранее НСН писала, что не торопиться призвали в Кремле с комментариями в связи с расследованием так называемого «дела Голунова». «Пока нет каких-то сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
ТЕГИ:Иван Голунов НаркотикиУголовное Дело