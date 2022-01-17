Адвокат: уголовное дело из-за перепалки в автобусе с кавказцем станет показательным

Ранее в Калужской области был задержан 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который нахамил пассажирам московского автобуса. Мужчина не смог выйти между остановками маршрута, после чего поругался с водителем и пассажирами, пообещав, что «дагестанцы будут бить русских» и с «русскими так и надо». Пассажиры в ответ обозвали Шугаиба, и теперь молодой человек утверждает, что в автобусе были «нацисты». СК возбудил уголовное дело.

«Статья 282 действует во все стороны. Следствие должно установить, кто начал переходить на национальности и разжигать этот конфликт и вражду. Если это был выходец из Дагестана – значит он должен отвечать, а если этнические русские – значит они. Когда кто-то оскорбил друг друга, до следствия и до суда это особо не доходит. В последнее время все это стало очень резонансно, поэтому, наверное, сейчас принимаются такие меры. В основном, это все было либо на уровне хулиганских действий, как неуважение общества по расовому признаку и так далее. Либо с нанесением каких-нибудь телесных повреждений, которые также могут быть сопряжены с хулиганскими действиями», - сказал Широков.