Адвокат: уголовное дело из-за перепалки в автобусе с кавказцем станет показательным
Перед правоохранителями стоит задача пресекать даже бытовые национальные конфликты, заявил Денис Широков.
Обыденная ссора в общественных местах между русскими и выходцами из Кавказа в России теперь с легкостью может превратиться в показательный процесс с серьезными уголовными делами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.
Ранее в Калужской области был задержан 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который нахамил пассажирам московского автобуса. Мужчина не смог выйти между остановками маршрута, после чего поругался с водителем и пассажирами, пообещав, что «дагестанцы будут бить русских» и с «русскими так и надо». Пассажиры в ответ обозвали Шугаиба, и теперь молодой человек утверждает, что в автобусе были «нацисты». СК возбудил уголовное дело.
«Статья 282 действует во все стороны. Следствие должно установить, кто начал переходить на национальности и разжигать этот конфликт и вражду. Если это был выходец из Дагестана – значит он должен отвечать, а если этнические русские – значит они. Когда кто-то оскорбил друг друга, до следствия и до суда это особо не доходит. В последнее время все это стало очень резонансно, поэтому, наверное, сейчас принимаются такие меры. В основном, это все было либо на уровне хулиганских действий, как неуважение общества по расовому признаку и так далее. Либо с нанесением каких-нибудь телесных повреждений, которые также могут быть сопряжены с хулиганскими действиями», - сказал Широков.
Адвокат подчеркнул, что в России сейчас стоит задача жестко пресекать национальные конфликты. По его словам, именно поэтому начинают применяться более жесткие статьи для наказания.
«Видимо, стоит задача пресечь национальные конфликты. Правоохранители считают, что эти случаи нужно жестко пресекать. Возможно, будут какие-то показательные процессы. Вполне вероятно, что совершенно бытовая, обыденная ситуация вполне может стать знаковым и показательным делом о том, что нельзя допускать даже в быту перехода на национальность. Вполне возможно, что стоит именно такая задача», - резюмировал Широков.
Задержанный после скандала в московском автобусе уроженец Дагестана 17 января извинился за свое поведение в отношении пассажиров. Он отметил, что был резок в высказываниях в сторону русской нации.
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