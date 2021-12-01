Вице-спикер Госдумы призвал указывать национальность преступников в СМИ
Запрет на упоминание национальности преступников в СМИ является давлением на прессу и может повлиять на объективность подачи информации. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, комментируя точку зрения главы Объединенной редакции РБК Петра Канаева о необходимости указывать национальность преступников в СМИ.
Ранее Канаев заявил, что инициатива о запрете упоминать национальность совершивших преступление с целью сохранения «межнационального и межконфессионального согласия и мира» избыточна. Главред напомнил, что закон о СМИ запрещает распространение порочащей информации по национальному признаку, а Конституцией запрещено возбуждение национальной вражды.
«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершённом преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», — написал Чернышов в своем Telegram-канале.
Вице-спикер подчеркнул, что согласен с мнением Канаева, добавив, что СМИ обязаны быть объективными и не имеют права скрывать от аудитории подобные вещи.
Кроме того, Чернышов отметил, что «талантливый журналист найдет возможность оповестить общественность» о национальности преступника.
«Зачем доводить до такого межнационального противостояния? Вот такие вещи и приводят к межнациональной вражде, а не споры о том, указывать нацию злоумышленника или нет», — заключил парламентарий.
Ранее в Госдуму был внесен проект закона, предлагающий запретить упоминать в СМИ национальность правонарушителей, напоминает РИА ФАН. По мнению авторов документа, инициатива необходима для «сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» в стране, отмечает Газета.ру.
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