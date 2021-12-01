Вице-спикер Госдумы призвал указывать национальность преступников в СМИ

Ранее Канаев заявил, что инициатива о запрете упоминать национальность совершивших преступление с целью сохранения «межнационального и межконфессионального согласия и мира» избыточна. Главред напомнил, что закон о СМИ запрещает распространение порочащей информации по национальному признаку, а Конституцией запрещено возбуждение национальной вражды.

«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершённом преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», — написал Чернышов в своем Telegram-канале.

Вице-спикер подчеркнул, что согласен с мнением Канаева, добавив, что СМИ обязаны быть объективными и не имеют права скрывать от аудитории подобные вещи.

Кроме того, Чернышов отметил, что «талантливый журналист найдет возможность оповестить общественность» о национальности преступника.

«Зачем доводить до такого межнационального противостояния? Вот такие вещи и приводят к межнациональной вражде, а не споры о том, указывать нацию злоумышленника или нет», — заключил парламентарий.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона, предлагающий запретить упоминать в СМИ национальность правонарушителей, напоминает РИА ФАН. По мнению авторов документа, инициатива необходима для «сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» в стране, отмечает Газета.ру.

