Главы Минобороны России и Киргизии подписали два соглашения

В сообщении говорится, что речь идёт о межведомственных соглашениях «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

Также в российском ведомстве добавили, что в ходе встречи министры обсудили «актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества».

Ранее Шойгу посетил Омскую область, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятием, которое специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем, сообщает RT.

