Главы Минобороны России и Киргизии подписали два соглашения
Главы Минобороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
В сообщении говорится, что речь идёт о межведомственных соглашениях «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».
Также в российском ведомстве добавили, что в ходе встречи министры обсудили «актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества».
Ранее Шойгу посетил Омскую область, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятием, которое специализируется на выпуске танков и тяжёлых огнемётных систем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru