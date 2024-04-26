СМИ: Дело Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки
В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства указал, что в настоящее время следствие устанавливает причастность обвиняемого к возможным иным должностным преступлениям.
«Уголовное дело Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки... могут появиться и новые фигуранты», - заключил источник.
Ранее адвокат Денис Балуев заявил, что суд арестовал счета Иванова, отказавшись при этом назвать сумму, о которой идёт речь, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru