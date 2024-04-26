В Элисте откроют аэропорт для гражданской авиации
Международный аэропорт Элисты с 3 мая заработает для полетов гражданской авиации, сообщает пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час. На данный момент инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии.
Специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД уже подтвердили безопасность проведения полетов в столицу Калмыкии.
Международный аэропорт Элисты приостановил свою работу 24 февраля 2022 года. В 2023 году на объекте завершили капитальный ремонт пассажирского терминала. Помимо нового оборудования систем регистрации, в здании также улучшили систему навигации пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru