СМИ: Обвиняемый в даче взятки Иванову отказался от сделки со следствием

Совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, отказался от сделки со следствием. Об этом «Коммерсант» сообщает со ссылкой на источник.

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Собеседник издания пояснил, что заминка с арестом бизнесмена была связана с тем, что ему предлагали освобождение от уголовной ответственности - «в обмен на деятельное раскаяние».

«Размышлявший весь день над этим предложением Фомин от него отказался, поэтому 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали», - утверждает источник.

Ранее стало известно, что в 2023 году прибыль строительной компании, одним из учредителей которой был Фомин, составила более 10 млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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