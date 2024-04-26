С начала года россияне потратили на ювелирные украшения более 106 млрд рублей

Россияне с начала 2024 года потратили на ювелирные изделия на 32,8% больше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные аналитического Центра Sokolov сообщает Газета.Ru.

В частности, в первом квартале текущего года рынок ювелирной розницы в стране в денежном выражении вырос до 106,5 млрд рублей. Исследователи объяснили повышенный спрос гендерными праздниками - 23 февраля и 8 марта. В частности, только за март на ювелирные изделия россияне потратили 42,7 млрд рублей.

«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте», - заявила глава руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Также в компании отметили, что в первом квартале увеличился и средний чек - до 8 650 рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее совладелец ювелирного бренда Flawless Наталья Находкина заявила, что в золотых изделиях 585-й пробы содержится до 58,5% золота, а всё остальное является примесями, сообщает RT.

