Игрок «Сочи» Кордова назвал «необычным» отравление перед матчем с «Ахматом»

Также нападающий назвал инцидент «необычным» и задал вопрос, можно ли считать произошедшее «случайностью».

«Необычно то, что игроки отравились за обедом перед таким важным матчем. При этом все ели одно и то же. Это случайность?» - написал футболист.

Матч завершился победой грозненского клуба со счётом 1:0, благодаря чему он покинул зону вылета.

Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в команде желают, чтобы по факту отравления игроков «Сочи» было проведено расследование, сообщает RT.