Игрок «Сочи» Кордова назвал «необычным» отравление перед матчем с «Ахматом»
Выступающий за «Сочи» венесуэльский футболист Серхио Кордова в своих соцсетях заявил, что его одноклубники, которые отравились перед матчем с грозненским «Ахматом» ели «одно и то же».
Также нападающий назвал инцидент «необычным» и задал вопрос, можно ли считать произошедшее «случайностью».
«Необычно то, что игроки отравились за обедом перед таким важным матчем. При этом все ели одно и то же. Это случайность?» - написал футболист.
Матч завершился победой грозненского клуба со счётом 1:0, благодаря чему он покинул зону вылета.
Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в команде желают, чтобы по факту отравления игроков «Сочи» было проведено расследование, сообщает RT.
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