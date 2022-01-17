Угрожавший пассажирам московского автобуса кавказец извинился за свое поведение

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации. Я искренне сожалею», — заявил мужчина.

Ранее стало известно, что назвавшийся уроженцем Дагестана молодой человек устроил скандал в московском автобусе. Мужчина назвал «нацистом» водителя, который не остановился там, где он попросил, и пригрозил другим пассажирам, что «придет время, когда мы [дагестанцы] будем бить вас». После конфликта было возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия, пишет Газета.ру. Дебошира задержали в Калужской области, отмечает Ura.ru. По данным СМИ, нарушителем оказался 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев.

