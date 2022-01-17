Угрожавший пассажирам московского автобуса кавказец извинился за свое поведение
Задержанный после скандала в московском автобусе кавказец извинился за свое поведение в отношении пассажиров. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Известия».
«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации. Я искренне сожалею», — заявил мужчина.
Ранее стало известно, что назвавшийся уроженцем Дагестана молодой человек устроил скандал в московском автобусе. Мужчина назвал «нацистом» водителя, который не остановился там, где он попросил, и пригрозил другим пассажирам, что «придет время, когда мы [дагестанцы] будем бить вас». После конфликта было возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия, пишет Газета.ру. Дебошира задержали в Калужской области, отмечает Ura.ru. По данным СМИ, нарушителем оказался 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Еще 14 самолетов с миротворцами вернулись в Россию из Казахстана
- Угрожавший пассажирам московского автобуса кавказец извинился за свое поведение
- Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности
- Мэр украинского города пожаловался на «сумасшедшие» цены на газ
- Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России
- СМИ раскрыли местоположение Назарбаева
- Терапевт назвала конъюнктивит возможным признаком заражения омикрон-штаммом
- СМИ: Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни
- В России предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг
- Вильфанд предупредил о снеге, метели и гололедице в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru