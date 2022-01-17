«Мы все братья»: Заслуженный юрист призвал не ссориться с кавказцами
В сложный период россияне должны объединиться, а не устраивать межэтнические разборки, считает юрист Иван Соловьев.
В условиях давления на Россию извне гражданам страны нужно сплотиться, а не разжигать межнациональную вражду, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Калужской области был задержан 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который поругался в московском автобусе с водителем и пассажирами, пообещав им, что «дагестанцы будут бить русских» и с «русскими так и надо» из-за отказа выпустить его из машины между остановками. СК возбудил уголовное дело. При этом сам задержанный утверждает, что в автобусе были «нацисты», которые оскорбляли его по национальному признаку.
«Понятно, что это было публично, понятно, что можно собрать кучу доказательств, но сейчас, мне кажется, самое главное – это просто остановиться. С тех пор, как случился инцидент в московском метро, когда парень вступился за девушку, и трое нетрезвых [нападавших] были задержаны и арестованы, осталось недовольство у многих людей. Мы его не видим, но в обществе оно осталось, бродит, и среди молодежи оно есть. Пока недорабатываем мы в плане того, чтобы понять, что мы все-таки единый народ, мы россияне, и уж внутри себя нам ссориться – это, наверное, самое отвратительное, что может быть. Сейчас говорить о том, есть ли там состав [преступления], кого и за что нужно привлекать, ставить диагнозы – это очень неправильно. Разговор о том, что сейчас надо сбавить градус агрессии, который есть в нашем обществе. Тем более я знаю, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться с этой ситуацией. Сейчас и старейшины будут дорабатывать этот вопрос», - подчеркнул он.
Юрист напомнил, что любое преследование порождает еще большее недовольство.
«К сожалению, как только мы кого-то привлекаем, остаются обиженные люди, у которых остается недосказанность. Мы все россияне, мы все братья. Нужно публично это обсудить и прекратить эту историю раз и навсегда между дагестанцами и русскими. Не нужно этого делать дальше, это нужно срочно остановить, иначе кто-то дальше будет развивать это. Журналисты, общественные деятели, юристы – да кто угодно будет это обсуждать, и каждый новый виток будет обуславливать появление новых случаев, когда кто-то где-то будет высказываться в пылу, в ресторанах, где будут люди выпившие, в общественном транспорте, и так оно и будет. Нужно прекратить это всё дело. С моей точки зрения, уголовного состава там нет, есть административный», - отметил он.
По словам Соловьева, по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) привлекают не только русских жителей страны.
«Нужно взять протоколы об административных правонарушениях, по 282 [статье] взять дела и их изучать. Но, поверьте мне, эти статьи не односторонние. Относительно недавно была целая череда историй, которая была связана с оскорблением чувств верующих, когда на фоне храмов непонятно что изображали. Я специально тогда посмотрел статью за оскорбление чувств верующих, и, казалось бы, она оберегает в основном чувства православных христиан, а вот ничуть. По регионам возбуждались уголовные дела за оскорбление чувств мусульман, когда вопрос касался праздников, насмешек над употреблением свинины. Возбуждались уголовные дела по защите прав иудеев. Эта статья охраняет все национальности, все социальные группы, в отношении которых высказываются оскорбительные вещи, пренебрежение и так далее. 282 статья защищает не только русских, ничего подобного. Конечно, если кто-то говорит в целом о кавказцах, это недопустимо. Это огромный регион, там живут прекрасные люди, уважаемые, труженики. В условиях небывалого внешнего давления нам друг с другом ссориться – это просто преступление. Нужно всем помириться и всем работать на благо своей страны, это мое глубокое убеждение», - заключил Соловьев.
Ранее стало известно, что задержанный после скандала в московском автобусе извинился за свое поведение в отношении пассажиров. Видео опубликовали московские Telegram-каналы.
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