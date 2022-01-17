«Мы все братья»: Заслуженный юрист призвал не ссориться с кавказцами

В условиях давления на Россию извне гражданам страны нужно сплотиться, а не разжигать межнациональную вражду, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Калужской области был задержан 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который поругался в московском автобусе с водителем и пассажирами, пообещав им, что «дагестанцы будут бить русских» и с «русскими так и надо» из-за отказа выпустить его из машины между остановками. СК возбудил уголовное дело. При этом сам задержанный утверждает, что в автобусе были «нацисты», которые оскорбляли его по национальному признаку.

«Понятно, что это было публично, понятно, что можно собрать кучу доказательств, но сейчас, мне кажется, самое главное – это просто остановиться. С тех пор, как случился инцидент в московском метро, когда парень вступился за девушку, и трое нетрезвых [нападавших] были задержаны и арестованы, осталось недовольство у многих людей. Мы его не видим, но в обществе оно осталось, бродит, и среди молодежи оно есть. Пока недорабатываем мы в плане того, чтобы понять, что мы все-таки единый народ, мы россияне, и уж внутри себя нам ссориться – это, наверное, самое отвратительное, что может быть. Сейчас говорить о том, есть ли там состав [преступления], кого и за что нужно привлекать, ставить диагнозы – это очень неправильно. Разговор о том, что сейчас надо сбавить градус агрессии, который есть в нашем обществе. Тем более я знаю, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться с этой ситуацией. Сейчас и старейшины будут дорабатывать этот вопрос», - подчеркнул он.