Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро

Вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро Москвы не проводится. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев в разговоре с РИА Новости.

Двое россиян оказались в списке уклонистов из-за подложных подписей в повестках

По его словам, полиция просто выполняет регулярную работу «по поимке преступников». При этом Локтев уточнил, что в эту «сферу деятельности правоохранительных органов» могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

Локтев напомнил, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, указал Локтев.

Ранее сенатор Андрей Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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