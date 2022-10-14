Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро
Вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро Москвы не проводится. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев в разговоре с РИА Новости.
По его словам, полиция просто выполняет регулярную работу «по поимке преступников». При этом Локтев уточнил, что в эту «сферу деятельности правоохранительных органов» могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.
Локтев напомнил, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, указал Локтев.
Ранее сенатор Андрей Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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