Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро

По его словам, полиция просто выполняет регулярную работу «по поимке преступников». При этом Локтев уточнил, что в эту «сферу деятельности правоохранительных органов» могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

Локтев напомнил, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан, указал Локтев.

Ранее сенатор Андрей Клишас призвал власти разобраться с фактами «облав» на уклонистов на улицах Москвы и дать правовую оценку действиям должностных лиц, с ведома которых происходят подобные задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

