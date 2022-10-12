Зятя не тронут: Военный врач объяснил, почему мобилизуют полуслепых

По его словам, армия и государство будут нести большие экономические потери из-за ошибочно мобилизованных граждан. Врач объяснил, что человек с серьезными заболеваниями может очень быстро получить ранение, после чего ему долго будут выплачивать средства и давать самые разные льготы.

«У того, у кого -12 диоптрий, шансов погибнуть или быть раненным намного больше, чем у человека, который хорошо видит. Но армия и государство потом понесут колоссальные потери, потому что нужно будет выплачивать за ранение, давать льготы. Даже если он один час прослужил, в любом случае он уже был в зоне боевых действий. Значит, ему нужны льготы как участнику боевых действий. Вот такими неправильными действиями наносится колоссальный урон экономике государства», - указал собеседник НСН.

Так, Хорошев выразил уверенность, что ситуация в военкоматах с привлечением гражданских врачей станет намного лучше. Он подчеркнул, что в зону спецоперации на Украине не должны попасть люди с серьезными заболеваниями, так как это только дополнительная проблема для армии.