Зятя не тронут: Военный врач объяснил, почему мобилизуют полуслепых
Каждый военкомат стремится набрать указанное ему количество людей, однако военкомы, видимо, не хотят ставить под удар своих знакомых, предположил в эфире НСН Владимир Хорошев.
В ходе частичной мобилизации в России были призваны граждане с серьезными заболеваниями, потому что некоторые военные комиссары делают выбор в пользу призыва полуслепого, чем своих родственников или знакомых, предположил военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что президентский Совет по правам человека до конца недели предложит правительству пакет нововведений, касающихся частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова. В частности, будет предложено ввести обязательные медкомиссии для мобилизуемых с привлечением гражданских медиков.
«Ни для кого не секрет, что, когда начинается мобилизация, есть люди, которые идут добровольно, а есть люди, которые пытаются уклониться. Когда я был еще в строю капитаном, нам сказали: будьте готовы, каждый из вас наверняка попадет в Афганистан. И нашлись такие, которые дожили до майорских погон, но начали кричать о том, что не поедут на войну. Всегда возникает вопрос: а для чего ты поступал в военное училище? Таких было немного, но они были. Так же и сейчас. Но каждому военкомату поставлена конкретная задача, учитывая мобилизационный ресурс района. И начинается гонка. Но ведь у этого военкома есть свои родственники, знакомые, друзья, которые говорят: Петр Васильевич, не трогай моего зятя или сына. И у него стоит выбор: либо призвать полуслепого, либо сынка своего знакомого. Он призовет того, у которого -12 диоптрий», - сказал Хорошев.
По его словам, армия и государство будут нести большие экономические потери из-за ошибочно мобилизованных граждан. Врач объяснил, что человек с серьезными заболеваниями может очень быстро получить ранение, после чего ему долго будут выплачивать средства и давать самые разные льготы.
«У того, у кого -12 диоптрий, шансов погибнуть или быть раненным намного больше, чем у человека, который хорошо видит. Но армия и государство потом понесут колоссальные потери, потому что нужно будет выплачивать за ранение, давать льготы. Даже если он один час прослужил, в любом случае он уже был в зоне боевых действий. Значит, ему нужны льготы как участнику боевых действий. Вот такими неправильными действиями наносится колоссальный урон экономике государства», - указал собеседник НСН.
Так, Хорошев выразил уверенность, что ситуация в военкоматах с привлечением гражданских врачей станет намного лучше. Он подчеркнул, что в зону спецоперации на Украине не должны попасть люди с серьезными заболеваниями, так как это только дополнительная проблема для армии.
«С привлечением гражданских врачей станет лучше. Необходимо привлекать особенно узких специалистов, потому что с военными врачами сейчас напряг. Начинаются боевые действия, и это всегда отвлекает силы и средства военной медицины на решение основных задач, касающихся боевой операции. А на вновь призываемых резервистов сил и средств не хватает. Но есть одно но: гражданских врачей сейчас и так дефицит, это большая проблема. Нужно сделать так, чтобы в армию не попадали заведомо больные резервисты: к примеру, с тяжелой формой сахарного диабета, перенесшие транзиторные ишемические атаки головного мозга и имеющие проблемы с сердцем. Когда больные люди направляются в зону боевых действий, то это только дополнительная проблема для армии в целом», - резюмировал Хорошев.
Так, ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что более 200 мобилизованных с нарушениями жителей вернулись домой. Он отметил, что в число ошибочно мобилизованных попали мужчины с серьезными диагнозами, студенты и сотрудники оборонных предприятий. В свою очередь председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев также сообщил о возвращении домой более 300 ошибочно мобилизованных жителей региона.
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